«مكافحة الأمراض»: 912 إصابة جديدة بـ«كورونا» و9 حالات وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجييل 912 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الأربعاء

وتماثل للشفاء 1220 مصابا، في حين توفى 9 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

واستلم المركز 4731 عينة موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 852 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 1700 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 457 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 137 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 41 عينة، والمختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد 100 عينة، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 416 عينة، ومختبر بلدية سوق الجمعة 98 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سرت 24 عينة.

وأرسلت إلى مختبر فرع المركز الوطني الكفرة 14 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الجفرة 23 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الزاوية 73 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني أجدابيا 35 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني طبرق 29 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني غريان 117 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 138 عينة، والمختبر الحيوي كلية العلوم الهندسية والتقنية الشاطئ 93 عينة، ومختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس 384 عينة.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 155 ألفا و232 حالة، منها 10 آلاف و8 إصابات نشطة، و142 ألفا و633 متعافى، بينما توفى 2591 آخرون منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.