كوبيش: أكثر من 8 آلاف معتقل تعسفيا في ليبيا والانتهاكات الحقوقية لازالت مستمرة

قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، يان كوبيش، إن البعثة تواصل «توثيق حالات القتل والخطف والهجمات ضد النشطاء وجرائم الكراهية»، مؤكدًا أن «انتهاكات حقوق الإنسان مستمرة في ليبيا دون رادع».

وعبر كوبيش «عن قلقه من الاعتقال التعسفي» في ليبيا، مشيرًا إلى وصول عدد المعتقلين تعسفيًّا إلى أكثر من ثمانية آلاف شخص، حسب كلمة خلال جلسة خصصها مجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في ليبيا.

وقال إن «حرية التعبير معرضة لخطر كبير، والجماعات المسلحة تعمل دون رادع»، واعتبر أن «الاعتقالات التعسفية والقتل خارج القانون تشكل مصدر قلق كبير في ليبيا».