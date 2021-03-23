البعثة الأممية تعقد اجتماعا لأعضاء ملتقى الحوار السياسي الجمعة

شعار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)

أعنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عقدها اجتماعًا لأعضاء ملتقى الحوار السياسي عبر الاتصال المرئي، يوم الجمعة الموافق 26 مارس.

وقالت البعثة عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الاجتماع سيركز على «آخر التطورات السياسية في ليبيا وسبل المضي قدمًا في تنفيذ خارطة الطريق»، كما سيطلع خلاله المبعوث الخاص أعضاء الملتقى على إحاطته لمجلس الأمن.

والاجتماع سيكون الأول لأعضاء ملتقى الحوار السياسي منذ اختاروا في الخامس من فبراير الماضي سلطة جديدة موقتة تقود ليبيا خلال المرحلة الراهنة حتى الانتخابات العامة المقررة في 24 ديسمبر المقبل. وتتكون السلطة الجديدة من مجلس رئاسي برئاسة محمد المنفي ونائبين هما موسى الكوني وعبدالله اللافي، إضافة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة الذي شكل الشهر الجاري حكومته وحازت على ثقة مجلس النواب.