أحوال الطقس اليوم: أجواء باردة ورياح نشطة على غالبية المناطق

أجواء غير مستقرة، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء باردة على غالبية مناطق البلاد، مع نشاط الرياح.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، احتمالية سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على مناطق الشمال، وتكون جيدة على الجبل الأخضر.

رأس اجدير - سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية، نشطة السرعة وباردة، تصل أحيانا إلى 60 كيلومترا في الساعة، متسببة في إثارة الأتربة والغبار، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 12 و17 درجة مئوية على غالبية المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة:

سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية، ومن المتوقع أن تكون جيدة على الجبل الأخضر، والرياح غربية إلى شمالية غربية، نشطة إلى قوية، قد تتجاوز سرعتها 60 كيلومترا في الساعة، مثيرة للأتربة والغبار، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 15 و20 درجة مئوية، ولا تتجاوز 11 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:

السماء قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية، معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و23 درجة مئوية.