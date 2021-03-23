سرقة أسلاك كهرباء بطول 1900 متر في طرابلس وزليتن

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 مارس 2021, 10:31 صباحا
جانب من أعمال صيانة خط كهرباء جنوب طرابلس، 7 يناير 2021، (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء وقوع حادثي سرقة جديدين لأسلاك كهرباء، بطول 1900 متر، في طرابلس وزليتن.

وسطا مجهولون على أسلاك ضغط عال بطول 1000 متر بخط التوتة فرعية الوادي، بدائرة توزيع قصر بن غشير التابعة لإدارة توزيع طرابلس، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما سرقت أسلاط بطول 900 متر على خط «ماجر 1»، بجوار محطة «220 زليتن»، التابعة لإدارة توزيع زليتن.

وحذرت الشركة، في بيانات سابقة، من أن ظاهرة سرقة معدات الكهرباء باتت تمثل «أكبر عائق» أمام استمرارية تقديم خدماتها للمواطنين، وناشدت الجهات الأمنية والقضائية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لـ«ردع المخربين والحد من هذه الظواهر المشينة ومعالجتها بحسم من خلال فرض القانون للحفاظ على حقوق الناس والمال العام».

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