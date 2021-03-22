السفير الإيطالي يعلن رغبة بلاده للتعاون ودعم وزارة الداخلية لمكافحة الهجرة ومراقبة الحدود

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 مارس 2021, 09:15 مساء
لقاء الوزير خالد مازن مع السفير الإيطالي لدى ليبيا والوفد المرافق له. (وزارة الداخلية)

أعرب السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو غريمالدي، عن رغبة بلاده في التعاون مع وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية «في مجالات مكافحة الهجرة غير الشرعية والتدريب والتأهيل وفقاً للاحتياجات والأولويات التي تراها وزارة الداخلية ودعم الوزارة في مراقبة المنافذ البرية والجوية والبحرية».

جاء ذلك خلال استقبال وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد مازن، سفير إيطاليا لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو غريمالدي والوفد المرافق له، بحضور وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة، محمد الشيباني.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن مازن «ثمن خلال اللقاء الدور الإيطالي في مستجدات الملف الليبي ودعم إيطاليا ومساندتها لحكومة الوحدة الوطنية التي تهدف إلى بناء ديمقراطية حقيقية وصولاً إلى الانتخابات الرئاسية».

وأوضح مازن للسفير جوزيبي بوتشينو غريمالدي «أن العلاقات الليبية الإيطالية لها تاريخ طويل مبني على الاحترام المتبادل وفق القوانين والمواثيق والأعراف الدولية بين الدول».

من جهته هنأ السفير الإيطالي لدى ليبيا وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية لمناسبة توليه مهام الوزارة في هذه الظروف التي تمر بها البلاد، معربا عن سعادته باللقاء الذي قال إن «من شأنه تعزيز أواصر التعاون بين ليبيا وإيطاليا خصوصا في المجالات الأمنية».

لقاء الوزير خالد مازن مع السفير الإيطالي لدى ليبيا والوفد المرافق له. (وزارة الداخلية)
لقاء الوزير خالد مازن مع السفير الإيطالي لدى ليبيا والوفد المرافق له. (وزارة الداخلية)
لقاء الوزير خالد مازن مع السفير الإيطالي لدى ليبيا والوفد المرافق له. (وزارة الداخلية)
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