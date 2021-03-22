«الصحة» تقدم مستلزمات وقاية وخزان أكسجين مسال إلى مستشفى شحات

خزان أكسجين مقدم من وزارة الصحة لمستشفى شحات، 22 مارس 2021، (إدارة الإعلام بالوزارة)

قدمت وزارة الصحة، صباح اليوم الإثنين، شحنة من مستلزمات الوقاية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا المستجد إلى مستشفى شحات لعلاج الدرن والأمراض الصدرية، إضافة إلى خزان للأكسجين الطبي المسال، وجارٍ تركيبه داخل المستشفى؛ لحل مشكلة نقص الأكسجين بالمستشفى.

وقال مسؤولو المستشفى إن الدعم المقدم لمركز العزل أن المساعدات تكفي لسد النقص الحالي، وضمن سرعة تقديم الخدمة الطبية والعلاجية، حسب بيان إدارة الإعلام بالوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الإثنين.

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وشدد وزير الصحة علي الزناتي على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية ومكافحة العدوى، ونشر التعليمات والإرشادات الخاصة بالتعامل مع المرضى لجميع أعضاء الفريق الطبى، ورفع درجة الاستعداد القصوى وفق معايير منظمة الصحة العالمية، والإبلاغ الفورى عن الحالات المشتبهة، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة.

مستلزمات مقدمة إلى المستشفى