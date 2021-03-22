الكبير يبحث مع وزراء التخطيط والمواصلات والمالية توحيد السياسات الاقتصادية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 مارس 2021, 12:11 مساء
اجتماع الكبير مع وزراء المالية والتخطيط والمواصلات، 22 مارس 2021، (المصرف المركزي)

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير وزراء المالية خالد المبروك، والتخطيط فاخر بوفرنة، والمواصلات محمد الشهوبي، صباح اليوم الإثنين.

وجاء الاجتماع في إطار التعاون والتنسيق لتوحيد الجهود، وإنجاح برنامج الحكومة، وتحريك عجلة الاقتصاد وتناغم السياسات الاقتصادية «المالية والتجارية والنقدية»، حسب بيان المصرف بحسابها على موقع «تويتر».

وأمس الأحد، حضر الكبير اجتماعًا موسعًا بقيادة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، تناول أزمة انقطاع الكهرباء، والاستعداد لموسم الصيف المقبل.

وأكد الدبيبة العمل على تسهيل الإجراءات لإبرام العقود وتنفيذ المشاريع المتوقفة وإجراء الصيانات اللازمة للمحطات، وضرورة تذليل كل الصعوبات التي من شأنها مساعدة شركة الكهرباء على إنجاز مهامها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تونس تحلق في الفضاء بالقمر المحلي «تحدي 1»
دولى
الليرة التركية تنخفض 17% مقابل الدولار
اقتصاد
الجمهوريون الأميركيون يتمنعون بغالبيتهم عن تلقي اللقاح ضد كورونا
دولى
رئيس الوزراء المالطي السابق يكشف عما طلبه القذافي بخصوص بن علي قبل أيام من ثورة ...
ليبيا
«واشنطن بوست»: تركيا الرابح الأكبر من التسوية الليبية وأميركا يمكنها المساعدة في...
ليبيا
الملتقى العلمي الأول لصحة المرأة بسرت يناشد الحكومة دعم مراكز علاج الأورام
ليبيا
ألمانيا نحو فرض قيود جديدة لمواجهة الموجة الثالثة من «كورونا»
دولى
ليبيا في عيون الشعر.. «طبق من فاكهة الأساطير» و«ضحك التين في وجه الخريف»
ثقافة وفن
29 هدفًا في 5 مباريات بدوري كرة القدم المصغرة وسط مواجهات قوية.. الأحد
رياضة محلية
«سيبري»: صادرات الأسلحة تشهد استقرارا للمرة الأولى منذ 20 سنة
دولى
رحيل الكاتبة المصرية نوال السعداوي
ثقافة وفن
نيران المدفعية الثقيلة تلهب سماء «عين عيسى» شمال سورية
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ما هي أكثر الأطعمة إثارة للحساسية؟