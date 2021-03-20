الدبيبة يشدد على ضرورة حل أزمة الكهرباء والاستعداد لموسم الصيف

الدبيبة يترأس اجتماعًا خصص لمناقشة أزمة الكهرباء وحضره وئام العبدلي والصديق الكبير وخالد شكشك، 20 مارس 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)

شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، على ضرورة تكثيف الجهود لمعالجة أزمة انقطاع الكهرباء، والاستعداد «الجيد» لموسم الصيف المقبل بهدف التخفيف على المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع الدبيبة بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، حيث بحث معهم الاحتياجات الأساسية للشركة العامة للكهرباء، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

- خلال اجتماع مع الدبيبة.. العبدلي يتوقع طرح الأحمال 5 ساعات خلال الذروة الصيفية

وأكد الدبيبة العمل على تسهيل الإجراءات لإبرام العقود وتنفيذ المشاريع المتوقفة وإجراء الصيانات اللازمة للمحطات، وضرورة تذليل كل الصعوبات التي من شأنها مساعدة شركة الكهرباء على إنجاز مهامها.

وقبل يومين، اجتمع الدبيبة مع العبدلي وعدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، بحضور الصديق الكبير، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ووزير المواصلات محمد الشهوبي، ووزير المالية خالد المبروك، ووزير التخطيط فاخر بوفرنة.

وتوقع العبدلي خلال اللقاء، أن يصل طرح الأحمال إلى خمس ساعات يوميًّا خلال الذروة الصيفية، مؤكدًا أنه «لن تكون هناك حاجة إلى طرح الأحمال خلال الصيف المقبل في حال استطاعت الشركة توفير 1500 ميغا أخرى».