اختتام برنامج «مناصرة» للتعريف بالحقوق الأساسية للفئات الهشة في سبها

حفل اختتام فعاليات برنامج «مناصرة» في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

اختتمت اليوم الأحد، في مدينة سبها، فعاليات برنامج «المناصرة» الذي أشرفت عليه المنظمة الليبية للسياسات التنموية بالشراكة مع رابطة المحامين الأميركيين، الذي ركز على التعريف بالحقوق الأساسية للفئات الهشة في المجتمع.

واستضافت إحدى قاعات بيت الثقافة بمدينة سبها حفل اختتام البرنامج الذي أقيم تحت عنوان «من حقي»، بالتزامن مع الاحتفال باليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري والذي يصادف 21 مارس من كل عام.

وقال رئيس المنظمة الليبية للسياسات التنموية مصطفى عبدالله القذافي لـ«بوابة الوسط» إن برنامج «مناصرة» استهدف التعريف بالحقوق الأساسية للشرائح الهشة في المجتمع من المهاجرين غير القانونيين والنازحين وفاقدي السند القانوني.

وأشارت إحدى المشاركات في فعاليات برنامج «مناصرة» إلى أن فعالياته أسهمت في التعريف بحقوق الشرائح الهشة في المجتمع من خلال تسليط الضوء على الحقوق التي نصت عليها القوانين والمواثيق الدولية والليبية المعنية بحقوق الإنسان.

وشهدت فعاليات برنامج «مناصرة» توزيع كتيب تعريفي يحتوي على التعريفات الخاصة بحقوق الإنسان والمواثيق والتشريعات الدولية المعنية بقضية الفئات الهشة في المجتمع.

حفل اختتام فعاليات برنامج «مناصرة» في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)