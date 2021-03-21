وزير الحكم المحلي يعد بدعم وتفعيل الحرس البلدي وفروعه

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 مارس 2021, 06:11 مساء
وزير الحكم المحلي يتوسط اثنين من ضباط جهاز الحرس البلدي. (وزارة الحكم المحلي)

وعد وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، بدر الدين التومي، باتخاذ كافة الإجراءات لدعم وتفعيل جهاز الحرس البلدي وفروعه بالبلديات، مؤكدًا  ضرورة العمل المشترك بين الجهاز والمجلس البلدي.

جاء تأكيد التومي خلال اجتماعه، ظهر اليوم الأحد، مع بعض ضباط جهاز الحرس البلدي بمقر ديوان الوزارة في العاصمة طرابلس لمناقشة «توحيد آليات العمل مع جهاز الحرس البلدي وفروعه»، بحسب ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقال التومي، خلال الاجتماع، إن جهاز الحرس البلدي «هو جهاز واحد يخدم جميع ربوع ليبيا، وهو الأداة الضبطية التي يعوَّل عليها لضبط القانون وخط الدفاع الأمامي لحماية المواطن وحماية المستهلك».

اثنين من ضباط الحرس البلدي خلال اجتماعهم مع وزير الحكم المحلي. (وزارة الحكم المحلي)
اثنين من ضباط الحرس البلدي خلال اجتماعهم مع وزير الحكم المحلي. (وزارة الحكم المحلي)
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