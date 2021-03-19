دي مايو: التطورات المشجعة في ليبيا تفسح المجال لتفاؤل حذر

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 مارس 2021, 03:35 مساء
وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو. (آكي)

رأى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويغي دي مايو، أن «التطورات المشجعة في ليبيا خلال الأسابيع الأخيرة تفسح المجال لتفاؤل حذر»، لكنه شدد على أنه «يجب أن تدفعنا أيضا إلى مضاعفة جهودنا»، معتبرا أن «الثقة التي منحها مجلس النواب لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة تعد تطوراً ذا أهمية تاريخية».

وأضاف دي مايو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، بمقر وزارة الخارجية في روما، أمس الخميس نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» أن «إيطاليا تدعم بقوة عملية الانتقال السياسي وإعادة التوحيد المؤسساتي الجارية حاليا في ليبيا».

وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى أن بلاده «لديها ثقة كاملة بعمل الأمم المتحدة وتأمل أن يستمر نقل الاختصاصات والصلاحيات الجارية حاليا بطريقة سريعة ومرتبة».

من جانبه، قال بوريل إنه أجرى حوارًا مهمًا حول ليبيا وحول آفاق السلام والقيادة الجديدة هناك مع دي مايو، منبها إلى أن «الطريق لا تزال طويلة، لكن هناك فرصة سانحة يجب استغلالها».

وشكر بوريل إيطاليا لمساهمتها «المهمة التي قدمتها دائمًا في هذا الملف المعقد للغاية، وبشكل خاص عندما ارتبط الأمر بإطلاق عملية (إيريني) واستضافة مقر هذه العملية» وفق ما نقلته «آكي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لأول مرة.. وزير نرويجي سابق يكشف عن مفاوضات سرية قبل سقوط القذافي
ليبيا
بايدن: هدف إعطاء 100 مليون جرعة لقاح في الولايات المتحدة سيتحقق الجمعة
دولى
فرض الإغلاق التام لمدة شهر في باريس ومناطق أخرى اعتبارا من الجمعة
دولى
وفاة طبيبة أطفال حامل بتوأم جراء إصابتها بـ«كورونا» في غريان
ليبيا
العدد 278 من جريدة «الوسط»: حساب الـ100 يوم لحكومة الدبيبة.. ومخالفات «الوفاق» ...
ليبيا
بوتين يقترح على بايدن محادثات مباشرة بعدما وصفه الرئيس الأميركي بـ«القاتل»
دولى
بوقادوم يكشف عن زيارة وفود ليبية إلى الجزائر أخيرًا
ليبيا
رئيس نيجيريا: حراس القذافي المسلحون لا يزالون يمثلون مشكلة اليوم في دول الساحل
ليبيا
الوسطاء الدوليون يدعون حركة طالبان إلى التخلي عن «هجوم الربيع»
دولى
هيئة بريطانية: لا توجد أدلة على وجود أي صلة مباشرة بين لقاح «أسترازينيكا» وتجلط ...
دولى
خلال اجتماع مع الدبيبة.. العبدلي يتوقع طرح الأحمال 5 ساعات خلال الذروة الصيفية
ليبيا
بعد وصفه بـ«القاتل».. بوتين يرد على بايدن
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ميلاد طفلة تحمل أجساما مضادة لـ«كورونا»