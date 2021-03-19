خطة استباقية لمواجهة الموجة الثانية من «كورونا» في بلدية يفرن

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 مارس 2021, 10:05 صباحا
المقر الرسمي المخصص للعزل الصحي بسبها، 13 أبريل 2020، (بوابة الوسط)

ناقشت بلدية يفرن بالتعاون مع لجنة مكافحة جائحة «كورونا» والحرس البلدي ومديرية الأمن والأوقاف والهلال الأحمر وضع خطة استباقية للتقليل من انتشار الموجة الثانية لفيروس «كورونا المستجد».

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته البلدية، الخميس، مع  لجنة مكافحة الجائحة بالبلدية، ومدير أمن يفرن، ومدير مركز الحرس البلدي، ومدير مركز العزل، ومديرمكتب الأوقاف، ورئيس جمعية الهلال الأحمر، حسب ما نشرت البلدية على صفحتها بموقع «فيسبوك».

- تشكيل غرفة طبية لمكافحة «كورونا» في يفرن والقلعة والطاهر والعوينية

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على  مشاركة مختاري المحلات في برنامج التوعية، والتركيز في خطبة الجمعة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، وتولي جهاز الحرس البلدي التفتيش المستمر علي المحلات والمقاهي  والمخابز باتباع إرشادات السلامة الوقائية، وقفل مقاهي النرجيلة، وإغلاق صالات المناسبات، وعدم إقامة الماتم.

إضافة إلى تكليف مديرية الأمن والقطاعات التابعة لها بتسيير دوريات بشكل مستمر  لنشر الوعي بين المواطنين قدر المستطاع وذلك بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر ومؤسسات المجتمع المدني، والتركيز علي التوعية في المدارس والمعاهد والكلية، ومساهمة راديو «أوال» في نشر الوعي.

والتنسيق بين البلدية ولجنة مكافحة «كورونا» لوضع آلية لتسيير قافلة طبية لمدينة كاباو  لمساعدتها على اجتياز الموجة الجديدة من الجائحة بـ«أقل الأضرار»، علاوة على التسيق مع البلديات المجاورة للعمل كفريق للتقليل من انتشار الوباء.

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