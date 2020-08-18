تشكيل غرفة طبية لمكافحة «كورونا» في يفرن والقلعة والطاهر والعوينية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 أغسطس 2020, 10:43 صباحا
اجتماع عمداء بلديات يفرن والقلعة والطاهر والعوينية لبجث مواجهة فيروس كورونا، 17 أغسطس 2020، (بلدية يفرن)

قرر عمداء المجالس البلدية في يفرن والقلعة والطاهر والعوينية تشكيل غرفة طبية للمنطقة لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال اجتماع ضمن رؤساء وأعضاء اللجان العليا لمكافحة الجائحة في تلك البلديات، وبمشاركة مدير مستشفي يفرن العام ومدير مستشفي القلعة القروي، حيث نوقشت كيفية التعاون بين البلديات، ووضع خطة عمل لمكافحة الوباء، حسب بيان بلدية يفرن على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء.

واتفق المجتمعون على تفعيل مركز عزل موقت بشكل عاجل يشمل كل البلديات، واختيار مستشفى أم الجرسان القروي لذلك، والعمل على استقدام جهاز «PCR» للمنطقة، دعم مستشفي يفرن العام من خلال توفير سيارات إسعاف بأطقمها، وتكون دعما لقسم الإسعاف والطواري بالمستشفي طيلة أيام الأسبوع من كل بلدية.

وتقرر تفعيل البرنامج الأمني للمنطقة من خلال دعم مديرية أمن يفرن، ومخاطبة هيئة الأوقاف لتشكيل فريق يتولي برنامج الدفن للحالات المصابة، وإعلان حالة الطوارئ للعناصر الطبية؛ لتفعيل مركز العزل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صمت سعودي إزاء الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل.. والتقارب مطروح
عربى
مستشفيات بيروت تمتلئ بمصابي «كورونا».. ووزير الصحة يوصي بإقفال البلاد أسبوعين
عربى
«عكس التيار»: مقابلة خاصة مع الإعلامي محمود شمام
فيديو
فلوسنا - (الحلقة 42) - لقاء مع وزير المالية بحكومة الوفاق، فرج بومطاري
فيديو
هجمات «الجهاديين» في موزمبيق تشكل اختبارا لدول الجنوب الأفريقي
اقتصاد
اتهام ترامب بمحاولة تدمير خدمة البريد الأميركية لأهداف انتخابية
دولى
434 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» من بين 2923 عينة تسلمتها المختبرات
ليبيا
إقالة كيكي سيتين من تدريب «برشلونة»
رياضة عالمية
«مكافحة الأمراض سبها» يوضح سبب تأخر نتائج تحاليل «كورونا»
ليبيا
روسيا البيضاء.. عشرات الآلاف يطالبون بانتخابات جديدة والرئيس يرفض التنحي (فيديو)
دولى
مستشار الأمن القومي الأميركي: دولتان عربيتان تُطبعان «قريبًا» مع إسرائيل.. ...
دولى
«مكافحة الفساد»: 3 آلاف شركة خاصة تطلب اعتمادات ورؤساؤها موظفون بالدولة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علاج المضطربين نفسيا بواسطة حيوان الألبكة