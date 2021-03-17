رئيس الوزراء اليوناني يعلن زيارة ليبيا.. قريبا

رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس, (الإنترنت)

أعلن رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، قبول دعوة نظيره بحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، لزيارة ليبيا قريبًا.

وأوردت جريدة «غريك سيتي تايمز»، اليونانية أمس الثلاثاء، تهنئة ميتسوتاكيس، الدبيبة على تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدًا دعمه لإجراء الانتخابات المقررة في نهاية العام الجاري.

وبحسب الجريدة «تتطلع اليونان إلى إقامة اتصالات مع الحكومة الجديدة بمجرد توليها السلطة من أجل تعزيز العلاقات الثنائية على أساس القانون الدولي».

وبصفتها دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، أعربت اليونان عن استعدادها لتقديم المساعدة إلى ليبيا من أجل المساهمة في إعادة الإعمار.

وكان رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، سفيرًا سابقًا لدى اليونان تم ترحيله في ديسمبر 2019، بعد أن وقعت حكومة الوفاق الوطني مذكرة مع تركيا ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، اعتبرتها أثينا مخالفة للقانون الدولي.

وأكدت وزارة الخارجية اليونانية أنه من أجل عودة الاستقرار إلى ليبيا يجب سحب القوات الأجنبية على الفور من البلاد.