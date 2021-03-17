بالصور: مراسم تسليم وتسلم وزارة التربية والتعليم لوزراء حكومة الوحدة الوطنية

مراسم تسليم وتسلم وزارة التربية والتعليم لوزراء حكومة الوحدة الوطنية، 17 مارس 2021. (وزارة التعليم)

تسلم الدكتور موسى محمد المقريف، اليوم الثلاثاء، مهامه وزيرا للتّربية والتّعليم، والدكتور عمران محمد القيب وزيرا للتّعليم العالي والبحث العلمي، ويخلف سعيد السيفاو وزيرا للتّعليم التّقني والفنّي، في حكومة الوحدة الوطنية من وزير التّعليم المُكلّف بحكومة الوفاق الدكتور محمد عماري زايد.

وجرت مراسم التسليم والتسلم بمبنى وزارة التعليم في طرابلس، حسب بيان صادر عن الوزارة اليوم.

وأدى الوزراء الثلاثة، الإثنين، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، ضمن حلف حكومة الوحدة الوطنية كاملة اليمين.

مراسم استلام وتسليم وزارة التربية والتعليم لوزراء حكومة الوحدة الوطنية, 17 مارس 2021. (وزارة التعليم)

مراسم استلام وتسليم وزارة التربية والتعليم لوزراء حكومة الوحدة الوطنية, 17 مارس 2021. (وزارة التعليم)

مراسم استلام وتسليم وزارة التربية والتعليم لوزراء حكومة الوحدة الوطنية, 17 مارس 2021. (وزارة التعليم)

مراسم استلام وتسليم وزارة التربية والتعليم لوزراء حكومة الوحدة الوطنية, 17 مارس 2021. (وزارة التعليم)