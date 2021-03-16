المنفي يلتقي وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 مارس 2021, 11:02 مساء
المنفي مع وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الدكتورة نجلاء المنقوش, 16 مارس 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

التقى رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، بمدينة طرابلس وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الدكتورة نجلاء المنقوش.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي اليوم، فإن هذه أول زيارة للوزيرة لرئيس المجلس بعد تسلمها وزارة الخارجية.

نجلاء المنقوش تتسلم من سيالة حقيبة «الخارجية»

وفي وقت سابق من اليوم، تسلمت المنقوش، مهامها وزيرة للخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية من وزير الخارجية السابق محمد الطاهر سيالة.

وجرت مراسم التسليم والتسلم بمبنى وزارة الخارجية في طرابلس، حسب بيان صادر عن الوزارة، أشار إلى عقد الوزيرة رفقة سيالة اجتماعًا حضره وكلاء ومديرو الإدارات بالوزارة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

غيبوبة سكر تتسبب في انقلاب سيارة في جزيرة الغزالة بطرابلس
ليبيا
أول تحرك لوزير الداخلية الجديد بعد أداء الحكومة اليمين الدستورية
ليبيا
كوشنر: السعودية وقطر وعمان وموريتانيا على وشك التطبيع مع إسرائيل
دولى
تفاصيل جلسة أداء اليمين الدستورية لحكومة الدبيبة
ليبيا
بعد اليمين الدستورية.. نجلاء المنقوش أول وزيرة خارجية ليبية والرابعة عربيا
ليبيا
حكومة الدبيبة تؤدي اليمين الدستورية.. المهمة الصعبة تبدأ
ليبيا
بعد تشكيل حكومة الدبيبة.. مؤسسة النفط تنهي ترتيبات إيداع إيرادات صادراتها وتفرج ...
ليبيا
«جونسون آند جونسون» تكشف الخلطة الـ«السرية» للقاح «كورونا»
دولى
بداية الربيع في ليبيا وتساوي الليل والنهار السبت المقبل
ليبيا
مجلس الأمن يرحب بمنح الثقة لحكومة الوحدة ويدعو إلى مصالحة شاملة وإخراج المرتزقة
ليبيا
مستشار الأمن القومي الأميركي: سندعم عقد الانتخابات في ليبيا.. وسنعزز مساءلة ...
ليبيا
جريدة «الوسط»: تحديات تنتظر حكومة الدبيبة.. الخدمات و«كورونا» والانتخابات
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيفية التعرف على كود لون سيارتك