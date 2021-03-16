المنفي يلتقي وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية

المنفي مع وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الدكتورة نجلاء المنقوش, 16 مارس 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

التقى رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، بمدينة طرابلس وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الدكتورة نجلاء المنقوش.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي اليوم، فإن هذه أول زيارة للوزيرة لرئيس المجلس بعد تسلمها وزارة الخارجية.

نجلاء المنقوش تتسلم من سيالة حقيبة «الخارجية»

وفي وقت سابق من اليوم، تسلمت المنقوش، مهامها وزيرة للخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية من وزير الخارجية السابق محمد الطاهر سيالة.

وجرت مراسم التسليم والتسلم بمبنى وزارة الخارجية في طرابلس، حسب بيان صادر عن الوزارة، أشار إلى عقد الوزيرة رفقة سيالة اجتماعًا حضره وكلاء ومديرو الإدارات بالوزارة.