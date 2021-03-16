السفارة الكندية تتطلع لإجراءات سريعة من حكومة الوحدة الوطنية بشأن 3 ملفات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 مارس 2021, 01:47 صباحا
شعار السفارة الكندية في ليبيا. (حساب السفارة على تويتر)

أعربت سفارة كندا لدى ليبيا عن تطلعها لاتخاذ إجراءات سريعة من قبل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة للتحضير للانتخابات واستعادة الخدمات وبدء المصالحة الوطنية، مرحبة بأدائها اليمين الدستورية.

وقالت السفارة عبر حسابها على «تويتر» مساء الاثنين، «ترحب سفارة كندا في ليبيا بأداء اليمين الدستورية لحكومة الوحدة الوطنية الليبية بقيادة عبدالحميد الدبيبة وتتطلع إلى اتخاذ إجراءات سريعة من قبلها للتحضير للانتخابات واستعادة الخدمات الأساسية وبدء المصالحة الوطنية للشعب الليبي».

وأدت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، الإثنين، اليمين القانونية أمام أعضاء مجلس النواب في طبرق، كما أدى المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي اليمين القانونية أمام المحكمة العليا في طرابلس.

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