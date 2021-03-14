المشير حفتر يلتقي نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية حسين القطراني

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 مارس 2021, 08:45 مساء
المشير حفتر مع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية حسين عطية القطراني. (القيادة العامة)

التقى القائد العام لقوات القيادة العامة، المشير خليفة حفتر، اليوم الأحد، نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، حسين عطية القطراني، في مكتبه بمقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة، وفق ما نشرته القيادة عبر صفحته على «فيسبوك» دون تفاصيل عن اللقاء.

ونالت حكومة الوحدة الوطنية المؤلفة من 35 وزارة برئاسة عبدالحميد الدبيبة الثقة من مجلس النواب خلال اجتماع المجلس في مدينة سرت يوم الأربعاء الماضي في خطوة لقيت ترحيبا على محليا ودوليا.

ومن المقرر أن يؤدي وزراء حكومة الوحدة الوطنية اليمين القانونية أمام مجلس النواب خلال اجتماع المجلس المقرر في مدينة طبرق شرق البلاد غد الاثنين لتولي مهامها في إدارة شؤون البلاد إلى حين إجراء الانتخابات المقررة يوم 24 ديسمبر المقبل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قائمة المنتخب الوطني لمباراتي تونس وتنزانيا في التصفيات الأفريقية
رياضة محلية
رئيسة وزراء نيوزيلندا تؤكد أن من واجب بلادها «حماية مسلميها»
دولى
ليلة في خدمة برشلونة وريال مدريد بـ«الليغا»
رياضة عالمية
إدارة القضايا تعلن تجنيب الدولة الليبية خسائر تقدر بـ1.3 مليون جنيه مصري
ليبيا
السلطات الصحية في إيرلندا تعلق استخدام لقاح «استرازينيكا»
دولى
واشنطن تدعو إلى إنهاء «الاضطهاد» في روسيا بعد توقيف عشرات المعارضين
دولى
لاعب ميلان يطلب العفو من مدرب فرنسا وينتظر مكالمته
رياضة عالمية
بيتكوين تتجاوز لأول مرة عتبة 60 ألف دولار
اقتصاد
«فرانس برس»: تظاهرات للحراك في الجزائر غداة إعلان موعد الانتخابات
عربى
«جونسون آند جونسون» تكشف الخلطة الـ«السرية» للقاح «كورونا»
دولى
«دبلوماسية اللقاحات» .. تحالف في مواجهة الصين
دولى
بداية الربيع في ليبيا وتساوي الليل والنهار السبت المقبل
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شاب يموت 10 مرات في ليلة