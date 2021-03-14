اجتماع مرتقب بين القابضة للاتصالات مع مسؤول العلاقات التجارية البريطانية في ليبيا

قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة للاتصالات إٔن اجتماعا مرتقبا سيعقد غدا الإثنين، برئاسة رئيس مجلس إدارة الشركة، الدكتور فيصل قرقاب، ومسؤول العلاقات التجارية البريطانية لدولتي ليبيا وتونس..
وأوضح المصدر أن الاجتماع سيتناول عددا من المواضيع الهامة، أبرزها عودة الشركات البريطانية، ومساهمتها في التخطيط الاستراتيجي والمشاريع المستقبلية لقطاع الاتصالات والتقنية في ليبيا.
وفي 27 فبراير الماضي، التقى قرقاب، الخميس الماضي، مجموعةً من شركات الاتصالات والتقنية الأميركية الراغبة في العمل في ليبيا.
واستعرض اللقاء الذي حضره مديرة غرفة التجارة الأميركية - الليبية ديبي هيرست، والملحق الاقتصادي لسفارة الولايات المتحدة الأميركية، الدور الحيوي الذي تقوم به «القابضة للاتصالات» والشركات التابعة لها في مجال تقديم خدمات الاتصالات في ليبيا، وأهمية التعاون مع الشركات الأميركية للمساهمة في التطوير والاستثمار في هذا القطاع.