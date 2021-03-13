«مكافحة الأمراض» بالجفرة: 10 إصابات جديدة بـ«كورونا» بعد فحص 12 عينة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 مارس 2021, 10:49 مساء
أخصائيو تحاليل بمعمل P.C.R التابع لمركز مكافحة الأمراض فرع الكفرة. (صفحة المركز على فيسبوك)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع الجفرة، اليوم السبت، تسجيل عشر إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، وذلك بعد فحص 12 عينة.

وقال المركز، عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، «على الرغم من فرحتنا الكبيرة بتجهيز معمل P.C.R إلا أنها ممزوجة ببعض من الأسى في ظل الانتشار الكبير للفيروس في بلدية الجفرة».

15 إصابة جديدة بـ«كورونا» في الجفرة

وأشار إلى أن معظم الحالات جديدة، وكانت من سوكنة ودان، لافتًا إلى أن نسب الإصابات المسجلة تعد «مرتفعة مقارنة بعدد الحالات المشتغل عليها».

ودخلت بلدة هون التابعة لبلدية الجفرة في حظر تام اعتبارًا من 25 فبراير الماضي، إضافة إلى إغلاق جميع المحلات والمطاعم والمقاهي والمدارس والكليات والمعاهد التقنية الخاصة والعامة وصالات الرياضة والمناسبات والمتنزهات والمساجد والأسواق الكبيرة بالمدينة، ضمن إجراءات رئيس الفرع البلدي هون ببلدية الجفرة لمواجهة فيروس «كورونا».

معمل P.C.R التابع لمركز مكافحة الأمراض فرع الكفرة. (صفحة المركز على فيسبوك)
معمل P.C.R التابع لمركز مكافحة الأمراض فرع الكفرة. (صفحة المركز على فيسبوك)
معمل P.C.R التابع لمركز مكافحة الأمراض فرع الكفرة. (صفحة المركز على فيسبوك)
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