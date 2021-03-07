15 إصابة جديدة بـ«كورونا» في الجفرة

منظر عام لمدينة هون ببلدية الجفرة وسط ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة في الجفرة، السبت، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» في الجفرة بينها حالتين لعنصرين من أعضائه.

جاء ذلك بعد سحب 18 عينة أنفية بلعومية، الأربعاء، للكشف عن فيروس «كورونا»، حسب ما نشر الفريق عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، متحدثًا عن «مجهوداته الذاتية» في مواجهة الصعوبات التي تواجه عمله مثل «قلة الإمكانات، وغياب الدعم، ونقص المشغلات بمختبرات المركز الوطني».

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وتوزعت حالات الإصابة الجديدة بواقع سبع في هون، وست في دان واثنتين في سوكنه، فيما شدد فريق الرصد والتقصي على ضرورة تقيد مواطني الجفرة بالتدابير الاحترازية والتزامهم بالتباعد الاجتماعي، والإجراءات الوقائية.

ودخلت هون في حظر تام اعتبارا من 25 فبراير الماضي، إضافة إلى إغلاق جميع المحلات والمطاعم والمقاهي والمدارس والكليات والمعاهد التقنية الخاصة والعامة وصالات الرياضة والمناسبات والمتنزهات والمساجد والأسواق الكبيرة بالمدينة، ضمن إجراءات رئيس الفرع البلدي هون ببلدية الجفرة لمواجهة فيروس «كورونا».