المشيشي يهنئ المنفي في مناسبة حصول حكومة الوحدة الوطنية على ثقة مجلس النواب

رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي في قرطاج، 10 أغسطس 2020. (أ ف ب)

هنأ رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي، على نيل حكومة الوحدة الوطنية الثقة من مجلس النواب.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، تلقى المنفي اتصالًا هاتفيًّا من رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، قدم فيه الأخير التهنئة في مناسبة نيل الثقة لحكومة الوحدة الوطنية من مجلس النواب الليبي.

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والخميس، أعرب المشيشي عن حرص حكومته على تطوير العلاقات مع ليبيا في مختلف المجالات، خلال تهنئته لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على نيله ثقة مجلس النواب.

وعبّر المشيشي عن أمله في أن «تمثل هذه الخطوة مرحلة مھمة على طریق الاستقرار السیاسي والاقتصادي لليبيا، التي تربطها بتونس أواصر الأخوة والعلاقات التاریخیة العریقة».