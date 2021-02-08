خلال تهنئة الدبيبة والمنفي.. المشيشي «يأمل» بشراكة استراتيجية بين تونس وليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 فبراير 2021, 04:55 مساء
رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي في قرطاج، 10 أغسطس 2020. (أ ف ب)

أعرب رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي، في اتصال هاتفي بنظيره الليبي، عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، المنتخبين حديثا عن أمله في أن «تتطور العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية».

ونوّه المشيشي خلال تهنئة الدبيبة بتطور العلاقات القائمة بين تونس والجارة ليبيا، وفق بيان صادر عن رئاسة الحكومة التونسية، اليوم الإثنين. فيما أشاد للمنفي بمناسبة توليه المنصب بـ«الخطوة الإيجابية التي تشهدها الشقيقة ليبيا»، معربا عن أمله في عودة الاستقرار إلى هذا البلد الذي تربطه بتونس «علاقات مميزة». كما أكد أن تونس «لن تدخر أي جهد للتعاون مع الشقيقة ليبيا»، حسب نص البيان ذاته.

بدوره أكد عبدالحميد الدبيبة رغبة بلاده في تكثيف علاقات التعاون والتبادل التجاري مع تونس، مثمنا «وقوف تونس، حكومة وشعبا، مع الشعب الليبي»، وأكد في السياق ذاته «مكانة التونسيين الخاصة لدى جيرانهم الليبيين».

يشار إلى أن على رئيس الحكومة المنتخب، تشكيل حكومته، في غضون 21 يوما مع تقديم برنامج عملها إلى مجلس النواب الليبي للمصادقة الكاملة ومنح الثقة، في فترة لا تتجاوز أيضا 21 يوما من تاريخ تقديمها للمجلس. وفي صورة عدم نيلها، يعود القرار في هذا الشأن لملتقى الحوار السياسي الليبي.

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