إصابة 3 جنود من اللواء 444 ومقتل مهرب في اقتحام عدة مواقع للاتجار بالبشر ببني وليد

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 مارس 2021, 06:27 مساء
جانب من اشتباكات اللواء 444 قتال مع مهربي البشر في بني وليد, 13 مارس 2021. (صفحة اللواء على فيسبوك)

أعلن اللواء 444 قتال بمنطقة طرابلس العسكرية، إصابة ثلاثة من جنوده، خلال اقتحام عدة مواقع للاتجار بالبشر والمهربين بمدينة بني وليد فجر اليوم، ضمن الخطة التي وضعتها منطقة طرابلس العسكرية لفرض الأمن داخل المدينة.

وتابع اللواء في بيان اليوم، أنه عناصره اقتحمت عدة مواقع للاتجار بالبشر والمهربين، فيما حدثت بعض الاشتباكات مع مهربين و«كانت الامور تحت السيطرة».

وأوضح أن 3 جنود من اللواء 444 تعرضوا لإصابات أحدهم خطيرة، فيما تعاملت القوات مع الرامين وأردت أحدهم قتيلا.

كما كشف عن ضبط 4 مسلحين لا يحملون الجنسية الليبية من ذوي البشرة السمراء، قاموا بالرماية على الجنود وصادرت أسلحتهم.

جانب من اشتباكات اللواء 444 قتال مع مهربي البشر في بني وليد, 13 مارس 2021. (صفحة اللواء على فيسبوك)
جانب من اشتباكات اللواء 444 قتال مع مهربي البشر في بني وليد, 13 مارس 2021. (صفحة اللواء على فيسبوك)
جانب من اشتباكات اللواء 444 قتال مع مهربي البشر في بني وليد, 13 مارس 2021. (صفحة اللواء على فيسبوك)
جانب من اشتباكات اللواء 444 قتال مع مهربي البشر في بني وليد, 13 مارس 2021. (صفحة اللواء على فيسبوك)
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