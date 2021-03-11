المشري والسفير الأميركي يؤكدان على ضرورة مساعدة حكومة الوحدة الوطنية في أداء مهامها

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 مارس 2021, 05:30 مساء
رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري والسفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند. (المكتب الإعلامي للمجلس)

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وسفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند خلال اتصال هاتفي أجراه الأخير، اليوم الخميس، على ضرورة مساعدة حكومة الوحدة الوطنية في أداء مهامها.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك» إن المشري والسفير الأميركي ناقشا «العلاقات الثنائية بين البلدين، وعبرا عن الأمل في أن تتيح حكومة الوحدة الوطنية فرصة لإعادة مؤسسات الدولة تحت سيادة واحدة».

وأضاف المكتب الإعلامي أن رئيس المجلس الأعلى للدولة والسفير الأميركي «أكدا على ضرورة مساعدة حكومة الوحدة الوطنية في أداء مهامها؛ للوصول إلى الاستحقاقات المطلوبة منها في حينها وفي مقدمتها انتخابات 24 ديسمبر 2021».

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ونالت حكومة الوحدة الوطني برئاسة عبدالحميد دبيبة المكونة من 35 وزارة ثقة مجلس النواب خلال اجتماعه أمس الأربعاء بمجمع قاعات واغادوغو في مدينة سرت بعدما صوت لها أغلب أعضاء المجلس.

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