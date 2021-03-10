السفير الأوروبي يهنئ حكومة الوحدة: يمكنها الاعتماد على دعمنا الكامل

أعلام الاتحاد الأوروبي. (الإنترنت).

قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه أنطونيو سابادل، اليوم الأربعاء، إن بإمكان حكومة الوحدة الوطنية الاعتماد على «الدعم الكامل» من المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي لأهدافها المتمثلة في «السلام والاستقرار والازدهار».

جاء ذلك تعليقًا على اعتماد حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، من مجلس النواب، بعد حصوله على ثقة 132 عضوًا بالمجلس، الذي واصل انعقاده منذ الإثنين الماضي في سرت للنظر في اعتماد الحكومة.

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وكتب سابادل في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «مبروك ليبيا.. في هذا اليوم التاريخي حقًا يمكن أن تعتمد حكومة الوحدة الجديدة على الدعم الكامل من المجتمع الدولي ، وخاصة EU، لأهدافها المتمثلة في السلام والاستقرار والازدهار».

وأضاف: «ستكون المصالحة وتحسين الخدمات الأساسية والتحضير للانتخابات من التحديات المركزية».