بعد منح «الثقة».. الغنوشي يهنئ الدبيبة ويأمل «تطوير العلاقات»

عبدالحميد الدبيبة (يمين) وراشد الغنوشي. (مجلس نواب الشعب التونسي)

هنأ رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، اليوم الأربعاء، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، لمناسبة نيل حكومته ثقة مجلس النواب.

وحصلت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، على ثقة 132 عضوا بمجلس النواب الذي واصل انعقاده منذ الإثنين الماضي في سرت للنظر في اعتماد الحكومة.

وعبر الغنوشي خلال اتصال هاتفي مع الدبيبة، عن «ارتياحه» لنيل حكومة الوحدة الوطنية ثقة مجلس النواب، وقال إن هذه الثقة «تجسّم السير على درب الاستقرار السياسي»، وفق بيان منشور على صفحة مجلس نواب الشعب بموقع «فيسبوك».

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وأعرب عن «أمله في أن تشهد العلاقات التونسية الليبية مزيد التطوّر والنّماء بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين».

وفي وقت سابق، هنأ رئيس تونس قيس سعيد، خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية محمد المنفي، لمناسبة نيل حكومة الوحدة ثقة مجلس النواب بالأغلبية.

وفي كلمة أعقبت التصويت بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، دعا الدبيبة إلى «المصالحة بين جميع الليبيين نوابا وشعبا وحكومة»، وقال: ««المهمة صعبة لكن بالإرادة يمكن الوصول بليبيا إلى بر الأمان».