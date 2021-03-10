قيس سعيد يهنئ المنفي بعد نيل حكومة الوحدة ثقة «النواب»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 مارس 2021, 02:23 مساء
المنفي (يمين) وقيس سعيد. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

هنأ رئيس تونس قيس سعيد خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية محمد المنفي، لمناسبة نيل حكومة الوحدة ثقة مجلس النواب بالأغلبية.

وحصلت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، على ثقة 132 عضوا بمجلس النواب الذي واصل انعقاده منذ الإثنين الماضي في سرت للنظر في اعتماد الحكومة.

- مجلس النواب يمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي في بيان، إن الاتصال «بحث أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وزيادة التنسيق والتعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك». والمكالمة هي الأولى التي يتلقاها رئيس المنفي من دولة خارجية بعد منح حكومة الوحدة الثقة في مجلس النواب.

وفي كلمة أعقبت التصويت بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، دعا الدبيبة إلى «المصالحة بين جميع الليبيين نوابا وشعبا وحكومة»، وقال: ««المهمة صعبة لكن بالإرادة يمكن الوصول بليبيا إلى بر الأمان».

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