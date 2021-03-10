بعد منح «الثقة».. «الرئاسي» «مستعد» لتسليم السلطة ويدعو إلى «الوحدة والتسامح»

رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج. (أرشيفية: الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

هنأ المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، حكومة الوحدة الوطنية لمناسبة حصولها على الثقة من مجلس النواب، مبديًا «كامل الاستعداد» لتسليم المسؤوليات لها بكل «رحابة صدر».

وحصلت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، على ثقة 132 عضوا بمجلس النواب الذي واصل انعقاده منذ الإثنين الماضي في سرت للنظر في اعتماد الحكومة.

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وقال رئيس المجلس فائز السراج في بيان، إن «ما تم اليوم يعتبر خطوة مهمة لإنهاء الاقتتال والانقسام»، داعيًا الجميع إلى «التكاتف والوحدة والتسامح من أجل ليبيا ونهضتها».

وفي كلمة أعقبت التصويت بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، دعا الدبيبة إلى «المصالحة بين جميع الليبيين نوابا وشعبا وحكومة»، وقال: ««المهمة صعبة لكن بالإرادة يمكن الوصول بليبيا إلى بر الأمان».