صنع الله: مؤسسة النفط تمر بظروف صعبة نتيجة شح الميزانية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 مارس 2021, 09:25 صباحا
لقاء صنع الله مع مجلس حكماء الجنوب الشرقي، 9 مارس 2021، (مؤسسة النفط)

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إن المؤسسة تمر بظروف صعبة نتيجة «شح الميزانيات والموارد المالية التي تحتاجها لتسيير أعمال قطاع النفط، عصب الحياة بالدولة الليبية».

جاء ذلك في حديثه مع مجلس حكماء الجنوب الشرقي، أمس الثلاثاء، في لقاء جمعهم بمقر المؤسسة، حسب بيانها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتناول الاجتماع التحديات التي تعاني منها مناطق وبلديات الجنوب الشرقي، وإمكانية دعم المؤسسة لحلها، توفير الاحتياجات العاجلة والملحة ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة التي تنفذها.

وأكد صنع الله مواصلة المؤسسة من خلال إدارة التنمية المستدامة دعم المناطق المجاورة لعملياتها، لأنها الحاضنة الطبيعية لثروة النفط.

وقدم رئيس مجلس حكماء الجنوب الشرقي الشيخ علي سعد التهنئة لصنع الله على نيله وسام محاربة الفساد من وزارة الخارجية الأميركية.

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