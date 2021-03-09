الدبيبة: تدخلات خارجية بخصوص حقيبة «الدفاع».. واسم مقترح لـ«الخارجية» خلال ساعة

دبيبة يتحدث خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة في سرت، 9 مارس 2021. (صورة من بث مباشر)

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف عبدالحميد الدبيبة، إن هناك شبه انسداد في تعيين وزير للدفاع في حكومة الوحدة الوطنية، لافتًا إلى «وجود صراع محتدم على هذه الحقيبة إضافة إلى تدخلات خارجية».

وأضاف الدبيبة خلال كلمة أمام مجلس النواب المنعقد في سرت، اليوم الثلاثاء: «هناك شبهة انسداد في تعيين شخص بعينه ومن منطقة معينة في وزارة الدفاع، وهناك أطراف خارجية تتدخل في هذا الموضوع».

وتحدث عن وجود اختلاف بينه وبين المجلس الرئاسي بخصوص الشخصية المختارة لتولي حقيبة وزارة الخارجية، متوقعًا التوصل إلى اسم مقترح بالتوافق بين الطرفين خلال الساعة القادمة.