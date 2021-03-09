«بلدي جادو» يطلب إنشاء محطة طاقة شمسية لتغذية حقل مياه الظاهر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 مارس 2021, 09:33 صباحا
لقاء عميد المجلس البلدي جادو مع مسؤولي جهاز الطاقات المتجددة، 8 مارس 2021، (بلدية جادو)

طالب المجلس البلدي جادو بإنشاء محطة للطاقة الشمسية لتغذية حقل آبار مياه الظاهر «المتلوي» كمزود إضافي واحتياطي للطاقة لتشغيل الحقل، وتحديد البرنامج التنفيذي للإجراءات.

جاء ذلك خلال لقاء عميد المجلس عمرو طابونة مع رئيس مجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة حميد الشروالي في مقر الجهاز بالعاصمة طرابلس أمس الإثنين، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وناقش الاجتماع عددا من الملفات الأخرى، منها محطة شكشوك للطاقة الشمسية المقرر تنفيذها وفق قرار المجلس الرئاسي العام الماضي، وسبق أن خصص لها الأرض المطلوبة بمساحة 130 هكتارا، حيث تم متابعة الإجراءات التنفيذية ومتابعة إجراءات تمويلها من الممول المقترح للمشروع.

واتفق على استكمال الدراسة الفنية اللازمة ليتم على ضوئه تقديم المشروع للتنفيذ ضمن المشروعات التي ينفذها الجهاز هذه الفترة.

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