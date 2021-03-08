فيديو: وصول دبيبة إلى مطار القرضابية

وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد ادبيبة إلى مطار القرضابية الدولي في مدينة سرت صباح اليوم الإثنين.

ونشر الموقع الإلكتروني لمجلس النواب فيديو لاستقبال دبيبة من أعضاء مجلس النواب عن مدينة سرت زايد هدية و حسن الزرقا، ونائب رئيس ديوان المجلس والناطق الرسمي به، وعدد من مدراء الإدارات بالديوان.

كما حضر رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت، ورئيس وأعضاء المجلس الاجتماعي لقبائل سرت.

ويعقد المجلس جلسته اليوم لمناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة، وأيضا اعتماد مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي وخارطة الطريق التي اتفق عليها.