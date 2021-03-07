وصول رئيس مجلس النواب ونائبه الثاني إلى سرت

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الأحد 07 مارس 2021, 04:47 مساء
رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح. (الإنترنت)

أكدت نائبة مقرر مجلس النواب، صباح جمعة الحاج، وصول رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح ونائبه الثاني احميد حومة إلى مدينة سرت لحضور الجلسة المقررة لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية غدًا الإثنين.

وقالت الحاج في اتصال خاص مع «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، إن هيئة رئاسة المجلس «وصلت بالكامل إلى مدينة سرت عدا النائب الأول، ومن المقرر وصوله مع نواب الغرب غدًا» لحضور الجلسة.

ونوهت الحاج أيضًا إلى أن نواب المنطقة الشرقية سيصلون إلى مدينة سرت اليوم قادمين من مدينة بنغازي لحضور الجلسة.

- النائب إسماعيل الشريف يصل إلى سرت لحضور جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة

وفي وقت سابق اليوم، قال عضو مجلس النواب إسماعيل الشريف إنه أول الواصلين إلى مدينة سرت لحضور جلسة المجلس المقررة غدًا الإثنين لمناقشة منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة رئيس الحكومة المكلف عبد الحميد دبيبة.

وتوقع الشريف، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، وصول نواب المنطقة الشرقية عند الساعة الرابعة عصر اليوم؛ فيما يصل نواب المنطقة الغربية صباح غد الإثنين، حسب كلامه.

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