النائب إسماعيل الشريف يصل إلى سرت لحضور جلسة منح الثقة في الحكومة الجديدة

عضو مجلس النواب، إسماعيل الشريف بعد وصوله إلى فندق المهاري في سرت، 7 مارس 2021.

قال عضو مجلس النواب إسماعيل الشريف إنه أول الواصلين إلى مدينة سرت لحضور جلسة المجلس المقررة غدا الإثنين لمناقشة منح الثقة في الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الحكومة المكلف عبد لحميد دبيبة.



وأوضح الشريف في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، أنه من المتوقع وصول نواب المنطقة الشرقية اليوم عند الساعة الرابعة عصرا؛ فيما يصل نواب المنطقة الغربية صباح غد، حسب كلامه.

ومن المقرر أن تعقد جلسة مجلس النواب في سرت غدا الإثنين لمناقشة التصويت على منح الثقة للحكومة التي سيقترحها رئيس الوزراء المكلف عبدالحميد دبيبة.

وأكدت البعثة الأممية لدى ليبيا أهمية عقد الجلسة في هذا التوقيت، في إطار حشدها «الدعم الوطني والدولي للدفع بعملية الحوار الليبية - الليبية بمساراتها الثلاثة»، أي سياسية وعسكرية واقتصادية للمضي قدما، وذلك في سبيل عقد الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل، لتنتهي مهمة السلطة الانتقالية المشكلة من مجلس رئاسي ورئيس حكومة مختارين من ملتقى الحوار السياسي الليبي بداية فبراير الماضي.