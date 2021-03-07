مبادرة لتشكيل تكتل ثلاثي يضم ليبيا تثير صداما بين «إسلاميي» المغرب والجزائر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 مارس 2021, 01:47 مساء
رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي (أرشيفية: الإنترنت).

أثارت مبادرة أطلقها رئيس مجلس النواب التونسي، رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، لتشكيل تكتل مغاربي يضم بلاده وليبيا والجزائر فقط، صداما بين إسلاميي المغرب والجزائر الذين تبادلوا الانتقادات.

وعبر حزب «العدالة والتنمية» المغربي الإسلامي الذي يقود الائتلاف الحكومي في البلاد، في رسالة موجهة إلى حركة مجتمع السلم (إخوان) في الجزائر، عن غضبه من موقفها الداعي إلى تأسيس نواة للمغرب العربي تستبعد الرباط.

واتهم رئيس لجنة العلاقات الدولية بحزب «العدالة والتنمية»، محمد رضا بنخلدون، في رسالته الموجهة إلى رئيس حركة مجتمع السلم عبدالرزاق المقري، بـ«استغلال تصريحات راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية، وإخراجها عن سياقها، للحديث عن بناء مغرب عربي جديد يضم الجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا ويستبعد المغرب».

«انقسام مغاربي» حول دعوة الغنوشي لتكتل إقليمي يضم ليبيا وتونس والجزائر

ودعا الغنوشي في 23 فبراير إلى تبني مبادرة تقوم على تكتل مغاربي يضم ليبيا وتونس والجزائر فقط دون موريتانيا والمغرب، وهو ما فجّر موجة غضب في الأوساط السياسية بالبلدين المستبعدين، متمسكين باتحاد مغرب عربي يجمع خمس دول.

وتعجب بنخلدون من طلب مقري بـ«إقصاء دولة محورية كبرى بالمنطقة وهي المملكة المغربية»، وتساءل حول دور الحزب الجزائري «لتفعيل الاتحاد المغاربي والضغط على حكومات بلاده المتتالية لإخراج الاتحاد من حالة الجمود، وما هو إسهامه لفتح الحدود كما طالب بذلك ملك المغرب».

والأسبوع الماضي دافع رئيس «حركة مجتمع السلم» عن طرح الغنوشي، مبديا دعمه مبادرة إنشاء تكتل جزائري - تونسي - ليبي - موريتاني، مطالبا المغرب بالاختيار بين الالتحاق به أو «التطبيع مع الكيان الصهيوني».

 وفي المقابل يستعد البرلمان المغربي، للرد على تصريحات إسلاميي تونس والجزائر، وفق ما كشفت جريدة «الصباح» المغربية اليوم السبت.

ونقلت عن رئيس مجلس النواب المغربي حبيب المالكي، أن البرلمان سيرد على تصريحات رئيس البرلمان التونسي، في الوقت المناسب.

وبسبب الخلافات بين الجزائر والمغرب حول قضية الصحراء الغربية المتنازع عليها، ظلت هياكل اتحاد دول المغرب العربي، معطلة منذ 17 فبراير 1994، وسط تساؤلات شعوب المنطقة عن جدوى الإبقاء على هذا التكتل الشكلي، دون أن يسهم في استغلال التقارب الجغرافي والاجتماعي لصالح إحداث تنمية اقتصادية.

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