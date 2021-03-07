مؤسسة النفط: شاركنا في اجتماع تحالف «أوبك+» لتقييم حالة السوق

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 مارس 2021, 01:02 مساء
صورة للمشاركين في اجتماع تحالف «أوبك +»، الخميس، 4 مارس 2021 (مؤسسة النفط)

شاركت المؤسسة الوطنية للنفط في في الاجتماع الوزاري الرابع عشر لتحالف «أوبك+» عبر الدائرة الافتراضية الخميس الماضي، لمناقشة وتقييم حالة سوق النفط.

وقالت المؤسسة في بيان اليوم الأحد إن الاجتماع حضره مستشار رئيس مجلس الإدارة وعضو اللجنة الاقتصادية لمنظمة «أوبك» الطاهر مسعود الناجح «ممثلا للمهندس مصطفى صنع الله رئيس مجلس الإدارة».

وأشار البيان إلى أن المجتمعين قاموا بتقييم حالة سوق النفط من حيث الإمدادات والطلب ومستوى المخزون، وراجعوا مدى التزام الدول الأعضاء في إعلان التعاون بمعدلات الإنتاج المتفق عليها، منبهة بأنهم قرروا «الإبقاء على معدلات الإنتاج الحالية لمعظم الدول الأعضاء في التحالف حتى نهاية شهر أبريل المقبل».

وأوضح أن ذلك الإبقاء يأتي «نظرا لاستمرار انخفاض الطلب على النفط بالأسواق العالمية بسبب استمرار جائحة كورونا».

ونبه البيان بأن المملكة العربية السعودية «أكدت استمرار تخفيض إنتاجها اليومي بمعدل إضافي مليون برميل يوميا حتى نهاية شهر أبريل لدعم استقرار السوق. كما اتفق المجتمعون على عقد الاجتماع الوزاري المقبل، في الأول من أبريل 2021».

مستشار رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط وعضو اللجنة الاقتصادية لمنظمة «أوبك» الطاهر مسعود الناجح (المؤسسة)
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