المنفي يتلقى برقية من الملك سلمان لتهنئته بتولي المجلس الرئاسي

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الجمعة 05 مارس 2021, 08:22 مساء
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز (الإنترنت).

تلقى رئيس المجلس الرئاسي المنتخب في الحوار السياسي، الدكتور محمد المنفي، برقية تهنئة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك السعودية، بمناسبة انتخابه رئيساً للمجلس الرئاسي في السلطة التنفيذية الليبية الجديدة.

وأكد بن سلمان، للمنفي حرص المملكة العربية السعودية، على كل ما من شأنه دعم وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يحقق النماء والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين.

والثلاثاء أكد السفير البريطاني لدى ليبيا، نيكولاس هوبتون، خلال اتصال هاتفي مع المنفي «دعم مخرجات حوار جنيف»، مشيرا إلى أن «المملكة المتحدة سوف تقدم الدعم الكامل على جميع الأصعدة للمجلس الرئاسي المنتخب والحكومة من أجل الوصول للاستحقاقات القادمة».

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