بمشاركة وليامز.. نورلاند يعقد جلسة حوارية حول دور الليبيات في العملية السياسية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 05 مارس 2021, 07:30 مساء
السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، (أرشيفية: الإنترنت)

أجرى السفير الأميركي جلسة مناقشة افتراضية تحت شعار «المرأة الليبية في المقدمة» مع خمس سيدات «قياديات»، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة سابقا ستيفاني وليامز ضيفة في الحوار.

وركزت المناقشات على محاور مؤتمر الأمم المتحدة عبر الإنترنت، المقرر عقده الإثنين المقبل، وتستضيفه هيئة الأمم المتحدة للمرأة وشركاؤها، ومنهم السفارة الأميركية، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وقال نورلاند خلال الجلسة: «نجتمع في مرحلة مهمة في حياة ليبيا ومستقبلها، وأنتم بصدد إعادة بناء البلاد، وتحقيق ديمقراطية حقيقية».

وتابع: «نحتاج إلى التذكير بأنه لتحقيق ديمقراطية حقيقية، يجب إشراك النساء والرجال، خصوصا خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي، لهذا دعونا نساء مهمات لمناقشة هذه العملية خلال الفترة القادمة».

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