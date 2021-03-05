«عطل بمحرك الطائرة» يلغي رحلة مستحدمي «مليتة» إلى حقل «الفيل»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 05 مارس 2021, 09:30 صباحا
أحد مواقع شركة مليتة للنفط والغاز (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت شركة مليته للنفط والغاز في وقت متأخر الخميس، إلغاء رحلة مقررة لنقل مستخدميها من مطار معيتيقة إلى حقل «الفيل»، وذلك بعد حدوث عطل مفاجئ بإحدى محركات الطائرة.

وأوضحت الشركة أنه وأثناء إقلاع الطائرة المؤجرة لنقل مستخدميها إلى حقل «الفيل»، حدث عطل بإحدى محركاتها ما اضطر قائدها إلى الهبوط اضطراريًا بمطار معيتيقة، وإلغاء الرحلة، حسب ما نشرت على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأكدت سلامة مستخدميها الذين كانوا على متن الرحلة، مشددة على تمسكها بضرورة «توفر أعلى معايير السلامة في الجوانب كافة».

توضيح من شركة ليبيا للطيران
وقالت شركة ليبيا للطيران إن طائرتها «Avro rj» أقلعت من مطار معيتيقة الدولي متجهة إلى مطار حقل «الفيل»، لكنها رجعت بعد عشرين دقيقة بسبب تعرضها لعطل فني في التربينة الأخيرة للمحرك رقم «2».

وأضافت في بيان: «لم يحدث حريق بل لهب خرج من العادم للحظات، وهو أمر طبيعي يحدث من الضغط إذا تعطلت إحدي التربينيات الخلفية، ولم تستعمل أجهزة الإطفاء المتواجدة».

ونوهت بتعامل طاقم الطائرة بـ«كل مهنية وحرفية وحسب الإجراءات الاحترازية» مع الحادث، مؤكدة أنه كان بالإمكان الاستمرار في الطيران خاصة وأن بالطائرة أربع محركات؛ لكن «سلامة الركاب وطاقمها هو الأهم» وفق تعبيرها.

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