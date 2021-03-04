الحكومة الموقتة تؤجل مشاركتها في جهود توحيد المؤسسات «لحين وضوح ملامح العملية السياسية»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 مارس 2021, 12:42 صباحا
رئيس الحكومة الموقتة عبد الله الثني. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الحكومة الموقتة تأجيل إحالة أسماء مندوبيها للمشاركة في جهود توحيد مؤسسات الدولة، وذلك «لحين تتضح ملامح العملية السياسية الجديدة».

وقالت في خطاب مساء الأربعاء إنه «بالإشارة إلى كتاب السيد / نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات رقم ( ر م أن 21.21) المؤرخ في ( 19/01/2021 م) و المتعلق بإحالة أسماء مندوبي الحكومة الليبية الخاصة بتوحيد مؤسسات الدولة، وإلى التقرير المقدم من لجنة توحيد المؤسسات العامة و المحال من قبل السيد رئيس مجلس التخطيط الوطني رقم ( م ث و / 1145 ) و المؤرخ في( 31 / 12 / 2020 م )، يؤجل الأمر في الوقت الحالي لحين تتضح ملامح العملية السياسية الجديدة التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا».

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