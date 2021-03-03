سيالة يناقش مع وزيرة الخارجية السودانية ملفي تأمين الحدود والاستثمارات

سيالة خلال لقائه وزيرة الخارجية السودانية، 3 مارس 2021. (خارجية الوفاق)

ناقش وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة في لقاء مع وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله، اليوم الأربعاء، ملفي تأمين الحدود، والاستثمارات.



عقد اللقاء في العاصمة المصرية القاهرة، على هامش اجتماعات الدورة العادية 155 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. وقالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق إن الطرفين بحثا «العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات».



وأوضحت أن اللقاء شدد على «أهمية تعزبز التنسيق في المجالات الامنية خاصة أمن وتأمين الحدود بين البلدين ، وكذلك المجالات الاقتصادية وأهمها تسهيل استئناف الاستثمارات الليبية في جمهورية السودان بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، كما تم مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك».



وتناول اللقاء «مستجدات الوضع في ليبيا، إذ رحبت وزيرة الخارجية السودانية بالتطورات الايجابية الأخيرة التي تزامنت مع تطورات تحقيق السلام في السودان، وأكدت دعمها الكامل للجهود المبذولة في إطار مسارات عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، متمنية لليبيا وشعبها النجاح في تحقيق الأمن والاستقرار المنشود»، وفق بيان «خارجية الوفاق».