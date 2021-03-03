أسعار العملات أمام الدينار في السوق الرسمية (الأربعاء 3 مارس 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 مارس 2021, 01:13 مساء
مقر المصرف المركزي بطرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

واصل السعر الرسمي لصرف الدولار استقراره مقابل الدينار في السوق الرسمية، في حين صعد سعر الجنيه الإسترليني واليورو خلال تعاملات اليوم الأربعاء.

وثبت متوسط سعر صرف الدولار عند 4.47 دينار، في حين ارتفع متوسط سعر صرف اليورو إلى 5.40 دينار مقابل 5.38 دينار الأربعاء، وصعد الجنيه الاسترليني إلى 6.23 دينار مقابل 6.22 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف المركزي.

كما تراجع الفرنك السويسري إلى 4.88 مقابل 4.89 دينار، بينما انخفضت الليرة التركية إلى  0.60 دينار مقابل 0.61 أمس. وفيما يخص العملات العربية، فقد ارتفع الدينار التونسي إلى 1.64 مقابل 1.63 دينار، بينما لم يطرأ تغيير على سعري صرف الريال السعودي والدرهم الإماراتي اللذين سجلا 1.19 دينار و1.21 دينار على الترتيب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الفلبين تقيل سفيرتها لدى البرازيل لضربها عاملتها المنزلية
منوعات
إفاقة جزئية لـ«يوفنتوس» في المباراة 600 لكريستيانو معززا موقعه في المركز الثالث
رياضة عالمية
ماكرون يعترف بـ«تعذيب وقتل» المناضل الجزائري علي بومنجل على أيدي الجيش الفرنسي
دولى
غورباتشوف يحتفل بعيد ميلاده التسعين في الحجر الصحي
دولى
«الرئاسي» والدبيبة يطالبون بالكشف عن التحقيقات الأممية حول مزاعم الرشوة بملتقى ...
ليبيا
إسبانيا تؤكد إصابة مئات العجول بمرض فيروسي بعد محاولة تصديرها إلى ليبيا
ليبيا
«مكافحة الأمراض» يطلق موقعا على الإنترنت لتسجيل طلبات الحصول على التطعيم ضد ...
ليبيا
442 برلمانيا أوروبيا يطالبون دولهم باتخاذ إجراءات لوقف الاستيطان الإسرائيلي
عربى
«جون أفريك»: صراع «أميركي - تركي» على نظام دفاع جوي روسي في ليبيا
ليبيا
«كورونا كاليفورنيا».. نسخة «أخطر» من الفيروس
طب وصحة
«فرانس برس» تنقل فقرات من تقرير أممي بشأن مزاعم الرشوة في ملتقى الحوار السياسي
ليبيا
البكوش: التعاقد على 12 مليون جرعة لقاح ضد فيروس «كورونا» ووصول الدفعة الأولى ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«كورونا» يعزز التطبيب عن بعد