النويري يبحث مع منسق البعثة الأممية استعدادات جلسة «منح الثقة»

من لقاء النويري(يمين) مع منسق البعثة الأممية في طرابلس، 2 مارس 2021. (مجلس النواب)

بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، اليوم الثلاثاء، مع الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدن زينينغا، استعدادات مجلس النواب لجلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

وتطرق اللقاء، الذي عُقد بمقر فرع ديوان مجلس النواب في العاصمة طرابلس، إلى «الأوضاع الحالية وآخر المستجدات في ليبيا»، إضافة إلى «تطورات العملية السياسية، والملف الاقتصادي ومساره الذي ترعاه البعثة الأممية للدعم في ليبيا»، وفق بيان لمجلس النواب.

وفي وقت سابق اليوم، شجعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مجلس النواب «بشدة» على الاجتماع كما هو مقرر في مدينة سرت في الثامن من مارس الجاري، لمناقشة التصويت على منح الثقة للتشكيلة الحكومية التي سيقترحها رئيس الحكومة المكلف عبدالحميد الدبيبة، الذي شجعته أيضًا على تقديم تشكيلته «على وجه السرعة».

- البعثة الأممية «تشجع» على انعقاد جلسة منح الثقة للحكومة في سرت

وجاءت الدعوة الأممية بعد يوم، من اقتراح 25 نائبًا على رئاسة مجلس النواب مخاطبة الأمم المتحدة وطلب صورة من تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن، بشأن مزاعم عن تلقي رشاوى خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس قبل جلسة مناقشة منح الثقة للحكومة المقترحة، وإرجاء موعد الجلسة حتى تتبين حقيقة الأمر.

ونقلت وكالة «فرانس برس»، الأحد، مقتطفات من تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن نتائج تحقيق في المزاعم المتعلقة برشى عرضت على أعضاء من ملتقى الحوار السياسي خلال اجتماعاتهم في تونس في نوفمبر الماضي. وأكد التقرير أنه «تم شراء أصوات ثلاثة مشاركين على الأقل» في الملتقى.