البعثة الأممية «تشجع» على انعقاد جلسة منح الثقة للحكومة في سرت

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 مارس 2021, 04:04 مساء
فندق المهاري في سرت المتوقع احتضانه لجلسات مجلس النواب في سرت. (صفحة بلدية سرت على فيسبوك)

شجعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مجلس النواب «بشدة» على الاجتماع كما هو مقرر في مدينة سرت في الثامن من مارس الجاري، لمناقشة التصويت على منح الثقة للتشكيلة الحكومية التي سيقترحها رئيس الحكومة المكلف عبدالحميد الدبيبة.

وجاءت دعوة البعثة بعد مشاورات مع شركائها الدوليين بشأن الاستعدادات الجارية لعقد جلسة مجلس النواب في مدينة سرت، حسب بيان للبعثة شجع الدبيبة على تقديم التشكيلة الحكومية «على وجه السرعة».

وقالت البعثة إن دعوتها «تأتي تماشيًا مع المطلب العام المتزايد إلى الحاجة الملحة لتشكيل حكومة موحدة لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا وتسهيل إجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر 2021».

- النائبة صباح الحاج: جلسة «النواب» في موعدها الإثنين المقبل بمدينة سرت

والإثنين، اقترح 25 نائبًا على رئاسة مجلس النواب مخاطبة الأمم المتحدة وطلب صورة من تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن، بشأن مزاعم عن تلقي رشاوى خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس قبل جلسة مناقشة منح الثقة للحكومة المقترحة، وإرجاء موعد الجلسة حتى تتبين حقيقة الأمر.

لكن نائب مقرر مجلس النواب، صباح جمعة الحاج، أكدت أن جلسة المجلس ستعقد في موعدها الإثنين المقبل بمدينة سرت، وأوضحت لـ«بوابة الوسط» أنه «من المفترض تسليم التشكيل الحكومي لرئيس مجلس النواب قبل انعقاد الجلسة»، مشيرة إلى أن المجلس لم يتسلم أسماء المرشحين حتى الآن.

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