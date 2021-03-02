حرس السواحل ينقذ 91 مهاجرا

مهاجرون جرى إنقاذهم 21 فبراير 2021. (الناطق باسم القوات البحرية)

أعلن الناطق باسم رئاسة أركان القوات البحرية التابعة لحكومة الوفاق إنقاذ جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ 91 مهاجرا من جنسيات أفريقية مختلفة، مساء أمس الإثنين، وقد نقل اثنان منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشار إلى أن المهاجرين كانوا على متن زوارق مطاطية مبحرة نحو الشواطئ الأوروبية، قبل أن يطلقوا نداء استغاثة، تحرك على إثره طاقم الزورق فزان إلى موقعهم، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

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وفور إتمام عملية الإنقاذ، أنزل المهاجرون في قاعدة طرابلس البحرية؛ تمهيدا لتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.