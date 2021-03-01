الكوني بعد زيارة طرابلس المركز: شددنا على اللامركزية لإنصاف الناس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 مارس 2021, 09:50 مساء
موسى الكوني متوسطًا مسؤولي بلدية طرابلس المركز (وال).

زار نائب رئيس المجلس الرئاسي الجديد، موسى الكوني، اليوم الإثنين، مقر بلدية طرابلس المركز، حيث التقى خلال الزيارة عميد وأعضاء البلدية.

وتأتي الزيارة في إطار الجولات التي يقوم بها المجلس الرئاسي إلى البلديات للإطلاع والوقوف على متطلباتها وسبل مساعدتها ودعمها للتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وفق وكالة الأنباء الليبية «وال».

ولاقت الزيارة ترحيبًا من عميد البلدية والعاملين فيها، واعتبروها فرصة للتباحث مع نائب رئيس المجلس الرئاسي وإطلاعه عن كثب على ظروف العمل والمعوقات والأعباء الملقاة على عاتق المجلس البلدي لتوفير الخدمات للمواطنين.

من جانبه، أثنى الكوني على طرابلس العاصمة وعلى أهلها وما تمثله في نفوس ووجدان كل الليبيين، واصفًا طرابلس بأنها «هي قدر ليبيا، وليبيا قدر طرابلس، وما يمثله كونها العاصمة من تحمل أعباء ما فتئت تدفع ثمنها».

وعقب الزيارة غرد الكوني عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»، قائلًا: «كان اللقاء بعميد وأعضاء بلدية طرابلس، بحجم الوطن.. إن طرابلس هي قدر ليبيا، وليبيا قدر طرابلس. وما فتئت المدينة تدفع ثمن كونها العاصمة، رغم إزاحة الحكم المركزي لدور بلديتها - دار أهل طرابلس كافة - لذا شددنا على منحى اللامركزية، وإعطاء المحافظات – البلديات، سلطات أقدر وأقرب لإنصاف الناس».

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