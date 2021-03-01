إزالة التعديات على خط النهر الصناعي في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 مارس 2021, 12:47 مساء
وصلات غير شرعية داخل بئر بالمسار الشرقي للنهر الصناعي، 7 أكتوبر 2020، (صفحة الجهاز على فيسبوك)

أعلن رئيس قسم المياه بمكتب خدمات مصراتة بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي المهندس أحمد القندوز، إنهاء جميع التعديات على خط مياه النهر الصناعي داخل نطاق مصراتة، بدءا من السدادة وحتى آخر نقطة بالخط داخل البلدية.

وأشار إلى عودة المياه تدريجيا إلى مصراتة، حسب الكمية المتوافرة من جهاز النهر الصناعي، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

وكشف أن الاعتداءات على الخط الرئيسي، كانت السبب وراء انقطاع المياه، مضيفا أن جهاز النهر خفَّض كمية المياه المقررة إلى 25% منذ شهر يناير الماضي، بسبب التعديات المتكررة والتوصيلات غير الشرعية.

ولفت إلى مطالبتهم جهاز النهر بسرعة ضخ المياه حسب الكميات السابقة، حتى يرجع ضغط المياه إلى وضعه الطبيعي.

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