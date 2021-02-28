أبوبكر انقدازن: المجلس الاجتماعي هو من يمثل الطوارق في ليبيا

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأحد 28 فبراير 2021, 09:00 مساء
رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق الشيخ ابوبكر الفقي انقدازن. (تصوير: رمضان كرنفودة)

أكد رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق في ليبيا، الشيخ أبوبكر الفقي انقدازن، اليوم الأحد، أن المجلس الذي تأسس في العام 2015 بمدينة غات وترأسه الراحل حسين الكوني لدورتين متتاليتين حتى وفاته في السادس من نوفمبر 2020 «هو من يمثل الطوارق في ليبيا».

وأضاف الفقي في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق في ليبيا «هو من وقع معاهدة السلام مع قبيلة التبو الذي شهد له كل الليبيين والمنظمات المحلية والدولية والتي بدورها تساعد الآن مدينة أوباري في الكثير من المشاريع من صيانة مدراس وإنارة الشوارع إلى جانب دعم منظمات المجتمع المدني في برامج السلام والتعايش السلمي».

واعتبر انقدازن أن أوباري أعطت «نموذجا» في المصالحة والتعايش السلمي بين جميع مكوناتها، مدللا على بتحقق الاستقرار والأمن في المدينة بعد توقيع تلك الاتفاقية ما أتاح للمنظمات الدولية العمل بالمدينة التي «أصبحت الحياة فيها متماسكة».

وذكر انقدازن أنه بعد رحيل الكوني عقدت الجمعية العمومية للمجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق اجتماعا في نهاية يناير المضي بمنطقة تويوه في بلدية الغريفة حضره جميع مشايخ الطوارق حيث اتفق المشاركون على تشكيل لجنة للتواصل من أجل توحيد الطوارق في ليبيا، مؤكدا على أن المجلس الاجتماعي للطوارق «يتم انتخاب رئاسته انتخاب مباشر من الطوارق في ليبيا وليس اختيارا».

يشار إلى أن هيئة رئاسة المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق في ليبيا كلفت بعد وفاة حسين الكوني نائبه أبوبكر الفقي انقدازن برئاسة المجلس خلفا له.

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